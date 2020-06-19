Во время специального карантинного режима не будут работать эти объекты

В связи с ужесточением карантинного режима с 00:00 21 июня по 06:00 5 июля в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе не будет работать ряд предприятий и заведений, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Кабмин.

Не будут работать следующие заведения:

- крупные торговые центры, за исключением находящихся в них продовольственных магазинов и аптек;

- объекты общепита с обслуживанием клиентов на местах (только на вынос);

- музеи и выставочные залы;

- парикмахерские, салоны красоты, запрещены косметические услуги (в том числе, в квартирах клиентов или других местах);

- учебные заведения (за исключением онлайн-экзаменов, конкурсов и собеседований);

- запрещено проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе.