Во время специального карантинного режима не будут работать эти объекты - СПИСОК
В связи с ужесточением карантинного режима с 00:00 21 июня по 06:00 5 июля в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе не будет работать ряд предприятий и заведений, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Кабмин.
Не будут работать следующие заведения:
- крупные торговые центры, за исключением находящихся в них продовольственных магазинов и аптек;
- объекты общепита с обслуживанием клиентов на местах (только на вынос);
- музеи и выставочные залы;
- парикмахерские, салоны красоты, запрещены косметические услуги (в том числе, в квартирах клиентов или других местах);
- учебные заведения (за исключением онлайн-экзаменов, конкурсов и собеседований);
- запрещено проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе.
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