Определены правила выхода из дома в дни специального карантинного режима

В рамках специального карантинного режима с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в стране и ее возможных осложнений с 00:00 21 июня по 06:00 пятого июля в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе будет действовать ряд ограничений, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Кабинет министров.

Согласно решению Кабмина, жителям разрешается покидать место жительства и нахождения в нижеприведенных случаях:

- в связи с необходимостью получения неотложной медицинской помощи или плановым лечением;

- в связи с покупкой продуктов и других товаров ежедневного потребления, а также лекарственных препаратов, для использования государственных, банковских, почтовых услуг, а также услуг других сфер деятельности и обслуживания, деятельность которых разрешена, а также в связи с проведением времени на открытом воздухе;

- в связи с участием в похоронах близкого родственника.