Кабмин Азербайджана принял решение о специальном карантинном режиме

Кабинет министров принял постановление о дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлахского, Масаллинского, Джалилабадского и Абшеронского районов.

Как передает в пятницу Day.Az, для обеспечения ужесточения специального карантинного режима с целью снижения скорости распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), а также минимизации возможных ее последствий, в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахском, Масаллинском, Джалилабадском и Абшеронском районах с 00.00 21 июня до 06.00 5 июля применяются следующие ограничения:

1. Приостанавливается деятельность по нижеперечисленным сферам деятельности и услугам:

1.1.1. деятельность крупных торговых центров, за исключением действующих при них продовольственных магазинов и аптек;

1.1.2. оказание услуг клиентам на местах в объектах общественного питания;

1.1.3. деятельность музеев и выставочных залов;

1.1.4. деятельность парикмахерских, салонов красоты и оказание косметических услуг (в том числе обслуживание в домах клиентов или в другом месте);

1.1.5. деятельность образовательных учреждений (за исключением онлайн-экзаменов, конкурсов и собеседований);

1.1.6. проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе.

1.2. Допускается передвижение следующих лиц на основании служебных удостоверений:

1.2.1. Сотрудники Администрации Президента Азербайджанской Республики, Управления Делами Президента Азербайджанской Республики, Медицинской службы Азербайджанской Республики, Аппарата Кабинета Министров Азербайджанской Республики и Управления делами Кабинета Министров Азербайджанской Республики;

1.2.2. Депутаты и сотрудники Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики;

1.2.3. руководители центральных и местных органов исполнительной власти и их заместители;

1.2.4. руководители юридических лиц, принадлежащих государству, в том числе руководители публичных лиц, созданных от имени государства, и их заместители;

1.2.5. сотрудники правоохранительных, судебных и военных органов, адвокаты;

1.2.6. Сотрудники дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в Азербайджанской Республике, и их местный состав (на основании аккредитационных карт, выданных Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики).

1.3. Сотрудники других государственных органов (учреждений), за исключением указанных в пункте 1.2 настоящего решения,

Передвижение волонтеров ОО "ASAN Könüllüləri", Движения "Aqrar İnkişaf Könüllüləri", ОО "Regional İnkişaf", студентов-волонтеров "Bir", волонтеров Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, а также сотрудников частных юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без создания юридического лица, и их работников, сотрудников, необходимых для обеспечения охраны и технической безопасности частных юридических лиц, осуществление деятельность которых не разрешена, возможно после внесения работодателями сведений о них в портал "icaze.e-gov.az".

С полным содержанием постановления можно ознакомиться по ссылке.

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