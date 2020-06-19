https://news.day.az/society/1245959.html Сферы, деятельность которых разрешена на время специального карантинного режима - СПИСОК

Сферы, деятельность которых разрешена на время специального карантинного режима - СПИСОК

Общество, 19 июня 2020 17:32 2 861
Сферы, деятельность которых разрешена на время специального карантинного режима

В связи с ужесточением особого режима карантина в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе с 00:00 21 июня по 06:00 пятого июля по ряду сфер деятельности будут введены ограничения.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в постановлении Кабинета министров Азербайджана.

Согласно постановлению, в период ужесточенного режима карантина разрешается деятельность нижеприведенных сфер:

1. Здравоохранение и социальная сфера:

1.1. научные исследования и лабораторные услуги;

1.2. больницы, поликлиники и другие медучреждения;

1.3. ветеринарные услуги;

1.4. производство медицинского оборудования, лекарств и медицинских средств;

1.5. социальные услуги;

1.6. услуги по уходу за лицами с физическими, психическими, умственными и другими нарушениями, а также нуждающимися в особой заботе.

2. Инфраструктурная сфера:

2.1. коммунальные услуги (водоснабжение и канализация, газоснабжение, отопление, распределение электроэнергии);

2.2. производство и снабжение электроэнергией;

2.3. мелиорация и водное хозяйство;

2.4. телекоммуникация и услуги связи.

3. Транспорт и логистика:

3.1. воздушные, морские, железнодорожные и автомобильные грузоперевозки;

3.2. услуги в связи с железной дорогой, морским пароходством, портами и автомобильными дорогами;

3.3. логистические услуги;

3.4. общественный транспорт и услуги такси.

С полной версией можно ознакомиться по ссылке.

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