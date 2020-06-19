https://news.day.az/society/1245960.html Деятельность СМИ разрешена в период карантина - Оперативный штаб
Деятельность СМИ разрешена в период карантина - Оперативный штаб
В условиях ужесточенного режима карантина, который будет введен с 00:00 21 июня по 06:00 5 июля в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе будет разрешена работа СМИ, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Кабмин.
Согласно постановлению Кабмина, представители СМИ должны зарегистрироваться на портале icazə.e-gov.az, как и работники других сфер, деятельность которых разрешена.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре