МВД будет контролировать соблюдение правил по ограничению передвижения

За нарушение правил применения установленных ограничений на передвижение, физические, юридические и должностные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном Кодексом об административных проступках и Уголовным Кодексом Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в решении Оперативного штаба при Кабмине о специальном карантинном режиме на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлахского, Масаллинского, Джалилабадского и Абшеронского районов.

Согласно решению, контроль за соблюдением установленных правил по ограничению передвижения осуществляется Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики.