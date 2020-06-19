https://news.day.az/society/1245968.html МВД будет контролировать соблюдение правил по ограничению передвижения
МВД будет контролировать соблюдение правил по ограничению передвижения
За нарушение правил применения установленных ограничений на передвижение, физические, юридические и должностные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном Кодексом об административных проступках и Уголовным Кодексом Азербайджанской Республики.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в решении Оперативного штаба при Кабмине о специальном карантинном режиме на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлахского, Масаллинского, Джалилабадского и Абшеронского районов.
Согласно решению, контроль за соблюдением установленных правил по ограничению передвижения осуществляется Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре