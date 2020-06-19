В городах и районах, где введен специальный карантинный режим, будут созданы полицейские посты

В Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе будут созданы полицейские посты.

Об этом АПА заявил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев, передает Day.Az.

Он отметил, что наряду с постами в городах и районах наряды полиции будут работать в усиленном режиме.

Отметим, Кабинет министров принял решение о дополнительных мерах в связи со специальным карантинным режимом на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района.

Согласно решению, этот режим будет действовать с 21 июня 00:00 до 06:00 5 июля.