В городах и районах, где введен специальный карантинный режим, будут созданы полицейские посты
В Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе будут созданы полицейские посты.
Об этом АПА заявил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев, передает Day.Az.
Он отметил, что наряду с постами в городах и районах наряды полиции будут работать в усиленном режиме.
Отметим, Кабинет министров принял решение о дополнительных мерах в связи со специальным карантинным режимом на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района.
Согласно решению, этот режим будет действовать с 21 июня 00:00 до 06:00 5 июля.
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