В период специального карантина разрешается деятельность общественного транспорта и такси

В период специального карантинного режима разрешена работа общественного транспорта и такси.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в постановлении Кабинета министров Азербайджана.

Согласно решению, разрешена деятельность в области транспорта и логистики по следующим отраслям:

3.1. грузовые перевозки воздушным, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом;

3.2. услуги железнодорожных, морских, портовых и автомобильных дорог;

3.3. логистические услуги;

3.4. услуги общественного транспорта и такси.

Отметим, Кабинет министров принял решение о дополнительных мерах в связи со специальным карантинным режимом на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района.

Согласно решению, этот режим будет действовать с 21 июня 00:00 до 06:00 5 июля.