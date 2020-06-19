Сотрудники этих структур смогут передвигаться по служебным удостоверениям

Обнародованы структуры, сотрудники которых в дни специального карантинного режима смогут передвигаться по служебным удостоверениям.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в постановлении Кабинета министров Азербайджана.

Допускается передвижение следующих лиц на основании служебных удостоверений:

1. Сотрудники Администрации Президента Азербайджанской Республики и Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики, Управления делами Президента Азербайджанской Республики

2. Депутаты и сотрудники Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики;

3. Руководители центральных и местных органов исполнительной власти и их заместители;

4. Руководители государственных юридических лиц, в том числе руководители государственных юридических лиц публичного права и их заместители;

5. Сотрудники правоохранительных, судебных и военных органов, адвокаты;

6. Сотрудники дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в Азербайджанской Республике, их персонал (на основании аккредитационных карт, выданных Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики).

Отметим, Кабинет министров принял решение о дополнительных мерах в связи со специальным карантинным режимом на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района.

Согласно решению, этот режим будет действовать с 21 июня 00:00 до 06:00 5 июля.