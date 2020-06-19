Определены правила участия в похоронах близкого родственника в период специального карантина

В связи со специальным карантинным режимом в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе с 00:00 21 июня по 06:00 пятого июля по ряду сфер деятельности будут введены ограничения.

Как сообщает в пятницу Day.Az, жителям вышеуказанных населенных пунктов для участия в похоронах близкого родственника нужно будет получить разрешение посредством службы "102" МВД Азербайджана.

В иных случаях граждане в этот период смогут получить разрешение, чтобы покинуть место жительства или нахождения, посредством системы SMS-разрешений 8103.