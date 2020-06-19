Жесткое предупреждение водителям, пытающимся выехать в районы во время карантина

"В настоящее время увеличилось число лиц, выезжающих из Баку, Сумгайыта и Абшерона в районы. Мы доводим до их сведения, что ограничения на въезд-выезд в Баку, Сумгайыт, Абшерон, Лянкяран и Гянджу все еще действительны".

Об этом сообщил АПА начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев, передает Day.Az.

Он отметил, что с учетом специального карантинного режима с 21 июня водители не должны ехать в направлении районов: "Их всё равно не пропустят через карантинные посты. В направлении районов проезд через посты будет разрешен только лицам, имеющим при себе специальные командировочные документы, получившим разрешение в службе 102 МВД на участие в похоронах близких родственников, а также тем, у кого есть направление на лечение на основании соответствующей справки. Через посты смогут проехать только те, у кого есть разрешение, а членов их семей и родственников не пропустят. Вообще, ни одного человека, не имеющего разрешение, не пропустят через административную зону. Поэтому им не рекомендуется, проделав определенный путь, создавать повышенную плотность на постах".