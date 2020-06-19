УМК: В отношении не соблюдающих правила и рекомендации на поминках религиозных деятелей будут приняты меры

Управление мусульман Кавказа (УМК) с первых дней карантина в стране временно приостановило работу всех мечетей и святилищ с целью предотвращения случаев заражения коронавирусом, дало поручения и рекомендации о приостановлении коллективных молитв.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе УМК, в соответствии с установленными Оперативным штабом при Кабинете министров правилами на похоронах разрешается участие близких родственников, необходимо также соблюдать социальную дистанцию. Запрещается проведение поминок, а также участие религиозных деятелей в поминках.

"Всем религиозным деятелям дано соответствующее поручение. Контроль за исполнением данных рекомендаций осуществляет УМК, за выполнение поручений ответственны наши сотрудники и уполномоченные представители, они регулярно информируют об этом УМК. В случае выявления фактов несоблюдения рекомендаций, в отношении религиозных деятелей будут приняты соответствующие меры", - отмечается в сообщении УМК.