https://news.day.az/society/1246005.html В Азербайджане выявлено 438 новых случаев заражения коронавирусом, 133 вылечившихся, 4 скончались - ФОТО
В Азербайджане выявлено 438 новых случаев заражения коронавирусом, 133 вылечившихся, 4 скончались - ФОТО
В Азербайджане выявлено 438 новых случаев заражения коронавирусом, 133 вылечившихся, 4 скончались.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлены 11 767 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 6 325, скончались 143 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 5 299 человек.
За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 410 475 тестов.
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