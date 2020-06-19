https://news.day.az/society/1246029.html Экзамены в Азербайджане пройдут только онлайн - РЕШЕНИЕ
Экзамены в Азербайджане пройдут только онлайн - РЕШЕНИЕ
В связи с ужесточением особого режима карантина в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе с 00:00 21 июня по 06:00 пятого июля в ряде сфер деятельности будут введены ограничения.
Как сообщает в пятницу Day.Az, деятельность учебных заведений, расположенных на территориях вышеуказанных населенных пунктов, также приостановлена. Принято решение о приостановлении экзаменов, проводимых в этих городах и районе.
Согласно постановлению, подписанному премьер-министров Али Асадовым, разрешается проведение только онлайн экзаменов.
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