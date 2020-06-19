В шести городах Азербайджана отложено большинство судебных процессов

В Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде большинство судебных процессов отложено.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Верховном суде.

Сообщается, что с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19) в Азербайджанской Республике, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решения Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики от 19 июня 2020 года, судам, функционирующим в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе в период ужесточения особого карантинного режима с 00:00 21 июня до 06:00 5 июля 2020 года рекомендовано временно отложить рассмотрение дел, не требующих незамедлительного рассмотрения.

Рекомендовано продолжить рассмотрение дел в Верховном суде Азербайджанской Республики.

В связи с прекращением приема граждан осуществлять прием только по телефону, мобильной и интернет-связи.