На основе соответствующего постановления Кабинета министров Азербайджана о дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе возобновлена работа "Системы получения и мониторинга разрешений в период применения особого карантинного режима".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, "Система получения и мониторинга разрешений в период применения особого карантинного режима" была разработана совместно Центром развития электронного правительства Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и министерством внутренних дел.

В пределах указанных территорий с 00:00 21-го июня до 06:00 5-го июля будут применены соответствующие ограничения. В этот период перемещение лиц, занятых в сферах деятельности и обслуживания, деятельность которых разрешена, станет возможным после активации разрешения на портале icaze.e-gov.az.

Гражданин, получивший разрешение на портале icaze.e-gov.az, может просматривать статус существующих разрешений на портале электронного правительства "myGov". Для этого гражданин может войти на портал "myGov", выбрать раздел "Məlumatlarım" в личном кабинете, нажать на "Справка системы получения и мониторинга разрешений" и просмотреть свое разрешение или загрузить ее электронную версию.

Для того, чтобы покинуть место жительства и нахождения граждане должны будут получить разрешение, отправив SMS на номер 8103. В SMS-сообщении должны быть указаны один из нижеприведенных индексов и данные документа, подтверждающего личность:

- цифра 1 - для получения разрешения на выход из дома в связи с необходимостью неотложной медицинской помощи или планового лечения. Разрешение предоставляется на два часа в пределах района или города. Если продолжительность процедуры лечения затягивается, период возвращения определяется справкой, выданной врачом.

- цифра 2 - указывается в SMS-сообщении в связи с необходимостью выхода из дома для покупки продуктов и других товаров ежедневного потребления, а также лекарственных препаратов; для того чтобы воспользоваться государственными, банковскими, почтовыми услугами, а также услугами других сфер деятельности и обслуживания, деятельность которых разрешена; в связи с проведением времени на открытом воздухе. Разрешение предоставляется на 2 часа один раз в день.

Чтобы присутствовать на похоронах близкого родственника, граждане должны связаться по горячей линии "102" министерства внутренних дел.

Иностранцы и лица без гражданства, живущие в Азербайджане на временной или постоянной основе, а также иностранцы и лица без гражданства, продлившие легальное временное пребывание в стране, могут получить разрешение отправив код разрешения, серию и номер временного или постоянного вида на жительство, решения о продлении временного пребывания на номер 8103.

Место проживания можно покидать только после получения положительного ответа от системы. В ответном SMS-сообщении на обращение граждан указывается срок действия разрешения.

Разрешение не требуется в случае, когда покинуть жилье нужно по причине прямой опасности для жизни и здоровья. Также не требуется получать разрешение в случае, если гражданин вызван в правоохранительный или судебный орган. В этом случае сотруднику полиции, по требованию, следует предъявить документ, подтверждающий вызов в правоохранительные органы или суд.

За нарушение правил применения ограничений, установленных соответствующим постановлением Кабинета министров, физические, юридические и должностные лица несут ответственность, предусмотренную Кодексом об административных проступках и Уголовным кодексом Азербайджана.

Для получения подробной информации можно обратиться в колл-центр 9108.

Переход на видеоинструкции: https://www.youtube.com/watch?v=txYbVe0Dx-Y

https://youtu.be/4jc8bTGM3H0