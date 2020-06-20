https://news.day.az/society/1246082.html В Исмаиллы произошло ДТП - есть раненные
В Исмаиллы произошло ДТП - есть раненные
В Исмаиллинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло сегодня утром на дороге Гарамарьям-Исмаиллы на территории села Гараколлуг.
Автомобиль марки Tofaş, управляемый жителем города Гёйчай Ибрагимовым Юсифом Насиб оглу (1989 г.р.), столкнулся с легковым автомобилем марки "ВАЗ 2107", управляемым жителем Исмаилы Исмаиловым Алханом Керем оглу (1961 г.р.).
В результате ДТП оба водителя и пассажирка "ВАЗ 2107" Исмаилова Абида Сабир гызы (1962 г. р.) с различными телесными повреждениями были госпитализированы в Исмаиллинскую центральную районную больницу.
Ведется расследование.
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