https://news.day.az/society/1246088.html Пропавшие без вести в Азербайджане девочки найдены
Пропавшие без вести в Азербайджане девочки найдены
Пропавшие без вести в Масаллинском районе три девочки найдены.
Об этом АПА сообщила руководитель пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиева, передает Day.Az.
По ее словам, о том, что девочки найдены сообщили в МЧС их родители. После этого МЧС прекратило поиски девочек.
Согласно информации, вечером 19 июня поступило обращение о помощи в поиске пропавших на территории села Шерефе Масаллинского района Керимовой Аламы Талят гызы 2004 г.р., Алескеровой Илахы Аловсат гызы 2006 г.р. и Алескеровой Сакины Аловсат гызы 2010 г.р..
Спасательные структуры МЧС и другие соответствующие госструктуры были незамедлительно проинформированы о произошедшем.
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