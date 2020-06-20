Пропавшие без вести в Азербайджане девочки найдены

Пропавшие без вести в Масаллинском районе три девочки найдены.

Об этом АПА сообщила руководитель пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиева, передает Day.Az.

По ее словам, о том, что девочки найдены сообщили в МЧС их родители. После этого МЧС прекратило поиски девочек.

Согласно информации, вечером 19 июня поступило обращение о помощи в поиске пропавших на территории села Шерефе Масаллинского района Керимовой Аламы Талят гызы 2004 г.р., Алескеровой Илахы Аловсат гызы 2006 г.р. и Алескеровой Сакины Аловсат гызы 2010 г.р..

Спасательные структуры МЧС и другие соответствующие госструктуры были незамедлительно проинформированы о произошедшем.