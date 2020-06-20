В ряде городов и районов не состоятся выпускные экзамены

Государственный экзаменационный центр и Министерство образования распространили совместную информацию.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, внесены изменения в список районов и городов, где 24-25 июня состоятся выпускные экзамены на уровне общего (9 лет) и полного (11 лет) среднего образования.

Как известно, согласно постановлению Кабинета министров №208 от 19 июня 2020 года, на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района будет введен специальный карантинный режим.

В связи с этим, 24-25 июня в этих городах и районах экзамены не состоятся. Экзамены будут проведены после окончания специального карантинного режима.