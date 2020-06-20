Как известно, в ближайшее время запланирпованы специальные рейсы из некоторых стран. Хочу обратить ваше внимание на то, что в период строгого карантина гражданам, приезжающим из-за границы, не нужно получать SMS-разрешение.

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев.

Мехтиев сказал, что штамп, проставленный пограничной службой на паспортах иностранных граждан, считается разрешением.

Что касается внутренних рейсов, Мехтиев сказал, что граждане смогут въехать в аэропорт, предъявив свои билеты.