Желающие принять участие в похоронах должны получить разрешение в МВД

Граждане, желающие присутствовать на похоронах своих родственников, умерших в период специального карантина, должны получить разрешение, позвонив в службу 102 Министерства внутренних дел.

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев.

Мехтиев сказал, что система SMS-разрешений не предусматривает разрешение на участие в похоронах:

"Для этого граждане должны обратиться в службу 102 МВД".