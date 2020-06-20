https://news.day.az/society/1246142.html Желающие принять участие в похоронах должны получить разрешение в МВД - ОФИЦИАЛЬНО
Желающие принять участие в похоронах должны получить разрешение в МВД - ОФИЦИАЛЬНО
Граждане, желающие присутствовать на похоронах своих родственников, умерших в период специального карантина, должны получить разрешение, позвонив в службу 102 Министерства внутренних дел.
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев.
Мехтиев сказал, что система SMS-разрешений не предусматривает разрешение на участие в похоронах:
"Для этого граждане должны обратиться в службу 102 МВД".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре