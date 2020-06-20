Разрешение от icaze.e-gov.az предназначено только для работы

"С завтрашнего дня на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района будет введен двухнедельный специальный карантинный режим".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

У.Мехтиев сказал, что портал icaze.e-gov.az предназначен для организаций, деятельность которых разрешена, и их сотрудников: "Государственные и частные организации, деятельность которых разрешена, будут вводить информацию о своих сотрудниках в icaze.e-gov.az. Это предназначено только для работы".