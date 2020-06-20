SMS-разрешение на медицинскую помощь можно получать неограниченное количество раз

Разрешение по СМС для получения необходимой медицинской помощи не ограничено. Но возможно один раз в день для покупки еды и лекарств, а также прогулок.

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев.

У.Мехтиев сказал, что граждане, которые получают SMS-разрешение на необходимую медицинскую помощь в течение дня, также могут получать разрешение на приобретение еды и лекарств один раз в день:

"Однако и здесь нельзя допускать злоупотребления. Все SMS-сообщения будут проанализированы, и будет определено, какой гражданин совершит злоупотребления. Соответствующая информация будет предоставлена ​​правоохранительным органам", - сказал он.