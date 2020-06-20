Граждане, покидающие квартиру без SMS-разрешения, будут привлечены к ответственности

Те, кто покидают свои дома без SMS-разрешения во время специального карантинного режима, будут преследоваться по закону.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции Кямран Алиев на брифинге оперативного штаба при Кабинете Министров.

По его словам, у гражданина должно быть разрешение на выход из дома:

"Он не должен отправлять SMS уже после того, как доберется до карантинного поста. В противном случае он будет преследоваться по закону".