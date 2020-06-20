Может ли выздоровевший снова заразиться коронавирусом?

Пока невозможно точно сказать, может ли зараженный коронавирусом заразиться снова.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, люди с респираторными заболеваниями обычно не имеют долгосрочного иммунитета к вирусу:

"По этому поводу задают много вопросов. Некоторые из моих родственников тяжело больны коронавирусом. Пациенты должны защищать себя в течение 2 недель после лечения пневмонии".