Жители районов, нуждающиеся в лечении, могут приехать в Баку со специальной справкой.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции Кямран Алиев на брифинге оперативного штаба при Кабинете Министров.

По его словам, созданы условия для того, чтобы эти люди могли приехать в медицинское учреждение:

"В последние дни более 200 человек пересекли карантинные посты с медицинской справкой. Большинство из тех, кто приехал в Баку с медицинской справкой, из Сиязанской области".