Автомобилем можно пользоваться только в этом случае

Согласно решению Кабинета министров, те, кому разрешено работать во время специального карантинного режима, смогут пользоваться своими автомобилями.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции Кямран Алиев на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, эти люди смогут только ездить на работу и с работы:

"Если водителю разрешено работать, запрета на движение автомобиля нет".