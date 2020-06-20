https://news.day.az/society/1246167.html Эти лица не смогут получить SMS-разрешение на выход из дома - Оперативный штаб
Эти лица не смогут получить SMS-разрешение на выход из дома - Оперативный штаб
Лица, которым рекомендовано лечение на дому, и находящиеся в режиме самоизоляции не смогут воспользоваться SMS-разрешениями.
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев.
"Список этих лиц представлен нам TƏBİB. Они не смогут получить разрешение, даже если напишут SMS", - сказал он.
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