На постах полиции возможно будут проверять температуру граждан

Возможно, что на карантинных постах будут измерять температуру граждан.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции Кямран Алиев на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, эту работу должен выполнять медицинский персонал, а не полиция:

"Это может применяться и может быть полезно для работы. Но пока это не предусмотрено на постах. Однако, если гражданин, почувствовавший температуру, скажет об этом сотруднику полиции, ему могут сразу вызвать скорую помощь".