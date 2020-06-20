https://news.day.az/society/1246170.html Работающим в двух местах нужно получить два разрешения - ОФИЦИАЛЬНО
Работающим в двух местах нужно получить два разрешения - ОФИЦИАЛЬНО
Если человек работает в двух местах, обе организации должны получить разрешение в период специального карантинного режима.
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев.
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