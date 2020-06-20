Въехавшие в регионы объездными путями будут выявлены и оштрафованы - дорожная полиция
Лица, следующие в регионы Азербайджана грунтовыми дорогами, будут выявляться специальными техническими средствами, и оштрафованы.
Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД, полковник полиции Кямран Алиев.
По его словам, эти технические средства будут установлены на дорогах, ведущих к карантинным постам. Если автомобили, выявленные техническими средствами, не будут зафиксированы на постах, то они немедленно будут оштрафованы. Поэтому Алиев рекомендовал таким лицам не пытаться объезжать карантинные посты грунтовыми дорогами.
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