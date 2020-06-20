Минобразования Азербайджана внесло ясность в вопрос о переходных баллах

Министерство образования Азербайджана прояснило некоторые вопросы участников конкурса по смене места работы учителей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, заместитель завотдела человеческих ресурсов министерства образования Мурад Джамалзаде назвал причины неназначения кандидатов на вакантные места. Он сообщил, что в процессе назначения применяются традиционные проходные баллы. Лица без соответствующего проходного балла не назначаются на вакантную должность.

Касательно допущения к выбору вакансий лиц без соответствующего проходного балла Джамалзаде отметил, что в ходе назначения на вакантную должность коэффициент повышения баллов применяется в отношении лиц из трех групп.

"Порой люди, которым во время конкурса не удается набрать проходной балл, делают это после применения соответствующего коэффициента. Поэтому вакансии могут выбрать и лица, не набравшие требуемые баллы. Это правило применялось и в предыдущие годы, граждане были предупреждены об этом во время обращений. Следует отметить, что коэффициент 1,0 в электронной заявке означает, что в отношении кандидата не был применен какой-либо коэффициент", - подчеркнул он.

Представитель министерства также назвал причину того, почему в отношении кандидатов, включивших в свои электронные заявки документ, подтверждающий проживание их в Баку (других городах и районах), не применяется коэффициент повышения балла.

Джамалзаде подчеркнул, что коэффициент применяется только в том случае, если кандидат по месту фактического жительства или регистрации назначается на должность в школу, где применяются поощрительные меры.