В такси не должно быть больше двух пассажиров

В период строгого карантинного режима разрешена деятельность такси, но они обязательно должны быть оборудованы прозрачными перегородками.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции Кямран Алиев на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, количество пассажиров в такси не должно превышать двух человек:

"Они должны сидеть на задних сиденьях. И водители, и пассажиры должны использовать медицинские маски в такси в обязательном порядке".