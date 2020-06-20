TƏBİB: Больницы в должной мере обеспечиваются необходимыми лекарствами

В полномочия TƏBİB не входит снабжение лекарствами аптек.

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

"В последние дни в аптеках наблюдается нехватка некоторых лекарственных препаратов. Мы обратились к предпринимателям, занятым в этой сфере, в связи со снабжением аптек необходимыми лекарствами, - сказала Гараева.

Она добавила, что TƏBİB в должной мере обеспечивает больницы лекарственными препаратами.