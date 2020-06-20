В Нахчыване через неделю пройдут экзамены

"Расписание экзаменов, проведение которых планируется на следующей неделе, обнародовано. Расписание экзаменов, которые состоятся через неделю, будет обнародовано в середине следующей недели".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, через неделю в Нахчыване обязательно будут проведены экзамены: "Мы заказали специальный самолет для отправки туда сотрудников, мы проведем там экзамен, как только это будет решено. Мы предусмотрели проведение экзаменов и в других районах, где не введен особый карантинный режим. Ситуация меняется каждый день, может быть, что и в каком-то другом районе будет введен специальный карантинный режим. Когда мы принимаем решение, мы обязательно получаем разрешение от Оперативного штаба".