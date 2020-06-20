Какие магазины будут работать во время специального карантинного режима?

Оперативный штаб при Кабинете министров уточнил некоторые пункты правил специального карантинного режима, введенного в ряде городов страны с 21 июня по 5 июля.

У граждан возникает вопрос о том, какие магазины принадлежат к "пунктам продажи товаров для дома", которым разрешено работать в период специального карантинного режима.

Как передает Day.Az, представитель Кабинета министров Ибрагим Мамедов сказал Qafqazinfo, что это касается только объектов, которые продают мелкую бытовую технику:

"То есть, это магазины, известные в обществе как "1001 xırdavat". Допустим, магазины по продаже электрических ламп, водопроводных кранов или других необходимых для дома товаров смогут работать. Люди, работающие там, также должны зарегистрироваться на портале icaze.e-gov.az. Телефонные, компьютерные, цветочные и другие магазины не могут осуществлять услуги и продажи на месте. Они могут продавать и производить доставку только онлайн".