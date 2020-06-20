Малейка Аббасзаде о резком увеличении числа подавших документы в вузы и колледжи

В этом году число подавших документы в вузы и колледжи резко возросло.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в субботу Day.Az.

"В текущем году из 80 тысяч выпускников документы в вузы и колледжи подали 67 тысяч. Это на восемь тысяч человек больше, чем в прошлом году. Если в предыдущем году число выпускников прошлых лет, подавших документы, составило 16 тысяч, то в этом году их 24 528 человек", - сказала Аббасзаде.