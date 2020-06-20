В городах и районах, где введен специальный карантинный режим, экзамены перенесены

Определенные экзамены, запланированные на следующей неделе, перенесены. Это касается городов и районов, в которых вводится специальный карантинный режим. В остальных районах созданы все условия для проведения экзаменов.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в субботу Day.Az.

"Требуем у абитуриентов приходить на экзамен в масках", - предупредила она.

Она отметила, что сегодня с 10:00 часов можно получить пропускной экзаменационный лист на экзамены, которые будут проведены 24-25 июня: "Это выпускные экзамены для 9-х и 11-х классов, и экзамен по азербайджанскому языку".