https://news.day.az/society/1246243.html В этом году изменений в правила приема в вузы и колледжи не ожидается - Малейка Аббасзаде
В этом году изменений в правила приема в вузы и колледжи не ожидается - Малейка Аббасзаде
Изменений в правила приема в вузы и колледжи не ожидается.
Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в субботу Day.Az.
Она отметила, что правила приема утверждены Кабинетом министров.
"Прием в вузы и колледжи в этом году может быть завершен на основе существующих правил", - сказала Аббасзаде.
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