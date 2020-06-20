https://news.day.az/society/1246244.html ГЭЦ обратился к абитуриентам
ГЭЦ обратился к абитуриентам
ГЭЦ Азербайджана призывает больных, а также лиц, у которых в семье есть инфицированные, не приходить на экзамены.
Об этом на сегодняшнем брифинге сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, передает в субботу Day.Az.
По ее словам, лица, которые не примут участие в нынешних экзаменах, смогут получить аттестат по итогам экзаменов, которые будут проведены в сентябре.
"Если абитуриента что-то беспокоит или у родителей есть подозрения на проблемы со здоровьем, то ему было бы лучше не приходить на экзамен", - сказала она.
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