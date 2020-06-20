ГЭЦ об онлайн-экзаменах в случае продления специального карантинного режима

Организовать онлайн-экзамен одновременно в один день для 100 тысяч человек невозможно.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает Day.Az.

По ее словам, ГЭЦ подготовил такое программное обеспечение для определенных экзаменов: "Каждый должен свыкнуться с участием в этих экзаменах, и это не должно негативно отражаться на результатах. Для непрерывного проведения экзаменов интернет тоже должен быть бесперебойным".