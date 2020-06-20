В период специального карантинного режима центры «ASAN xidmət» и «ASAN Kommunal» будут работать

Согласно решению Кабинета министров о дополнительных мерах в связи со специальным карантинным режимом на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района с 21 июня 00:00 до 06:00 5 июля на указанных территориях будут введены ограничения.

Как передает Day.Az со ссылкой на "ASAN xidmət", граждане смогут воспользоваться услугами центров "ASAN xidmət" и "ASAN Kommunal" в период ограничений. Но в бакинских центрах "ASAN xidmət" №1 и "ASAN Kommunal" №2 не будет осуществляться прием документов.

В центрах "ASAN Kommunal" воскресенье является нерабочим днем.