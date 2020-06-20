https://news.day.az/society/1246265.html Состояние Бахрама Багирзаде остается критически тяжелым - Лечащий врач
Состояние Бахрама Багирзаде остается критически тяжелым - Лечащий врач
В состоянии заслуженного артиста Бахрама Багирзаде нет никаких изменений.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend заместитель начальника по лечебным вопросам Центрального таможенного госпиталя Бахтияр Мусаев.
По его словам, состояние Багирзаде стабильное, оно остается критически тяжелым. На данный момент проводится соответствующее лечение.
Отметим, что заслуженный артист подключен к аппарату ЭКМО.
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