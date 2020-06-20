Еще 53 человека вернулись из Азербайджана в Казахстан

Еще 12 граждан Казахстана, которые оставались в Азербайджане ввиду закрытия границ в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19, а также 40 граждан Азербайджана и один гражданин России, обладающие правом на постоянное проживание в этой стране, были отправлены сегодня в Казахстан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, граждане, которые были отправлены судовыми баржами "Меркурий-1" и "Профессор Гюль" Азербайджанского Каспийского морского пароходства, в первую очередь, прошли в Бакинском порту тестирование на коронавирус. Результаты тестов у всех пассажиров отрицательные.

Напомним, что с 13 мая в Казахстане вступили в силу новые правила в связи с пересечением границы в период карантина, и порт Курык возобновил прием граждан страны и обладающих правом на постоянное проживание в этой стране иностранцев. На сегодня из Бакинского порта в Казахстан были отправлены 90 граждан этой страны и 65 иностранцев.