https://news.day.az/society/1246273.html Малейка Аббасзаде о декларациях абитуриентов в связи с коронавирусом
Малейка Аббасзаде о декларациях абитуриентов в связи с коронавирусом
Председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде прокомментировала вопрос о том, есть ли такие абитуриенты, которые неправильно указали в представленных ими декларациях информацию о наличии коронавируса у них самих и членов их семей, сообщает в субботу Day.Az.
Аббасзаде отметила, что сейчас этот вопрос не рассматривается.
"Это будет изучаться, если произойдет случай заражения. Пока таких фактов нет", - сказала она.
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