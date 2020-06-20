Абитуриенты с хроническими заболеваниями должны представить соответствующую справку об этом, сказала на сегодняшнем брифинге председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в субботу Day.Az.

"Некоторые абитуриенты, у которых перед началом экзамена выявляется высокая температура, могут связать это с жаркой погодой. За 15 минут до входа в здание, где пройдет экзамен, они могут повторно проверить температуру. При этом следует учесть, что врачи обращают внимание, помимо температуры, и на другие возможные клинические признаки у участников экзамена. Если у кого-то из абитуриентов есть хроническое заболевание, следует представить соответствующую справку", - сказала она.