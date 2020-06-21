Сферы, деятельность которых разрешена в период специального карантинного режима - СПИСОК
В связи со специальным карантинным режимом в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе с 00:00 21 июня по 06:00 пятого июля по ряду сфер деятельности введены ограничения.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в постановлении Кабинета министров Азербайджана.
Согласно постановлению, в период специального карантинного режима разрешается деятельность нижеприведенных сфер:
1. Здравоохранение и социальная сфера:
1.1. научные исследования и лабораторные услуги;
1.2. больницы, поликлиники и другие медучреждения;
1.3. ветеринарные услуги;
1.4. производство медицинского оборудования, лекарств и медицинских средств;
1.5. социальные услуги;
1.6. услуги по уходу за лицами с физическими, психическими, умственными и другими нарушениями, а также нуждающимися в особой заботе.
2. Инфраструктурная сфера:
2.1. коммунальные услуги (водоснабжение и канализация, газоснабжение, отопление, распределение электроэнергии);
2.2. производство и снабжение электроэнергией;
2.3. мелиорация и водное хозяйство;
2.4. телекоммуникация и услуги связи.
3. Транспорт и логистика:
3.1. воздушные, морские, железнодорожные и автомобильные грузоперевозки;
3.2. услуги в связи с железной дорогой, морским пароходством, портами и автомобильными дорогами;
3.3. логистические услуги;
3.4. общественный транспорт и услуги такси.
4. Основные виды производства:
4.1. производство продукции оборонной промышленности;
4.2. производство нефтяного оборудования и установок;
4.3. производство, поставка, хранение и оптовая продажа пищевых продуктов и сырья для них;
4.4. производство средств ежедневного ухода и гигиены;
4.5. производство химических продуктов;
4.6. сбор, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе деятельность фермерских хозяйств;
4.7. земледелие, орошение, служба защиты растений и сбор урожая;
4.8. добыча, переработка, хранение и продажа нефти и газа;
4.9. передача нефти и газа через трубопроводы;
4.10. деятельность в металлургической промышленности;
4.11. производство и ремонт строительной и бытовой техники;
4.12. инженерные и проектные услуги;
4.13. проведение и ремонт дорог, строительство зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения;
4.14. производство упаковочной продукции;
4.15. производство изделий из камня, металла и дерева;
4.16. производство и ремонт мебели;
4.17. забой животных.
5. Розничная и оптовая торговля:
5.1.пункты продажи продуктов питания;
5.2.аптеки;
5.3.АЗС;
5.4.пункты продажи кормов для животных, включая зоомагазины;
5.5.пункты продажи строительных материалов и бытовых мелочей;
5.6.онлайн-продажи.
6. Сфера бытовых услуг:
6.1.сбор и утилизация бытовых отходов;
6.2.химическая чистка;
6.3.уборка жилых помещений, кроме квартир;
6.4.ремонт автомобилей;
6.5.автомойки;
6.6.приюты для животных.
7.Средства массовой информации.
8.По финансовым организациям:
8.1.банки и небанковские кредитные организации, ломбарды;
8.2.инвестиционные компании, фондовые биржи;
8.3.страховые организации;
8.4.организации, предоставляющие платежные услуги и клиринговые услуги.
9.По видам специальных услуг:
9.1.услуги доставки;
9.2.услуги перевода;
9.3.почтовые услуги;
9.4. услуги дезинфекции.
Адвокатская деятельность.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре