Сферы, деятельность которых разрешена в период специального карантинного режима

В связи со специальным карантинным режимом в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе с 00:00 21 июня по 06:00 пятого июля по ряду сфер деятельности введены ограничения.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в постановлении Кабинета министров Азербайджана.

Согласно постановлению, в период специального карантинного режима разрешается деятельность нижеприведенных сфер:

1. Здравоохранение и социальная сфера:

1.1. научные исследования и лабораторные услуги;

1.2. больницы, поликлиники и другие медучреждения;

1.3. ветеринарные услуги;

1.4. производство медицинского оборудования, лекарств и медицинских средств;

1.5. социальные услуги;

1.6. услуги по уходу за лицами с физическими, психическими, умственными и другими нарушениями, а также нуждающимися в особой заботе.

2. Инфраструктурная сфера:

2.1. коммунальные услуги (водоснабжение и канализация, газоснабжение, отопление, распределение электроэнергии);

2.2. производство и снабжение электроэнергией;

2.3. мелиорация и водное хозяйство;

2.4. телекоммуникация и услуги связи.

3. Транспорт и логистика:

3.1. воздушные, морские, железнодорожные и автомобильные грузоперевозки;

3.2. услуги в связи с железной дорогой, морским пароходством, портами и автомобильными дорогами;

3.3. логистические услуги;

3.4. общественный транспорт и услуги такси.

4. Основные виды производства:

4.1. производство продукции оборонной промышленности;

4.2. производство нефтяного оборудования и установок;

4.3. производство, поставка, хранение и оптовая продажа пищевых продуктов и сырья для них;

4.4. производство средств ежедневного ухода и гигиены;

4.5. производство химических продуктов;

4.6. сбор, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе деятельность фермерских хозяйств;

4.7. земледелие, орошение, служба защиты растений и сбор урожая;

4.8. добыча, переработка, хранение и продажа нефти и газа;

4.9. передача нефти и газа через трубопроводы;

4.10. деятельность в металлургической промышленности;

4.11. производство и ремонт строительной и бытовой техники;

4.12. инженерные и проектные услуги;

4.13. проведение и ремонт дорог, строительство зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения;

4.14. производство упаковочной продукции;

4.15. производство изделий из камня, металла и дерева;

4.16. производство и ремонт мебели;

4.17. забой животных.

5. Розничная и оптовая торговля:

5.1.пункты продажи продуктов питания;

5.2.аптеки;

5.3.АЗС;

5.4.пункты продажи кормов для животных, включая зоомагазины;

5.5.пункты продажи строительных материалов и бытовых мелочей;

5.6.онлайн-продажи.

6. Сфера бытовых услуг:

6.1.сбор и утилизация бытовых отходов;

6.2.химическая чистка;

6.3.уборка жилых помещений, кроме квартир;

6.4.ремонт автомобилей;

6.5.автомойки;

6.6.приюты для животных.

7.Средства массовой информации.

8.По финансовым организациям:

8.1.банки и небанковские кредитные организации, ломбарды;

8.2.инвестиционные компании, фондовые биржи;

8.3.страховые организации;

8.4.организации, предоставляющие платежные услуги и клиринговые услуги.

9.По видам специальных услуг:

9.1.услуги доставки;

9.2.услуги перевода;

9.3.почтовые услуги;

9.4. услуги дезинфекции.

Адвокатская деятельность.