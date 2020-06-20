В Азербайджане выявлен 471 новый случай заражения коронавирусом, 191 вылечившийся, 5 скончались.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлены 12 238 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 6 516, скончались 148 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 5 574 человек.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 417 102 теста.