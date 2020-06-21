В каких случаях не требуется SMS-разрешение?

С сегодняшнего дня до 06:00 5 июля в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе вступил в силу специальный карантинный режим.

При возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью не требуется отправлять СМС-разрешение для того, чтобы покинуть место проживания и пребывания, сообщает Day.Az со ссылкой решение Оперативного штаба при Кабинете министров.

Кроме того, не следует отправлять СМС-разрешение, если граждане вызваны в суды или в правоохранительные органы.

При этом они должны по требованию сотрудников полиции предъявить документ о вызове в суд или в правоохранительные органы.