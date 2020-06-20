Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны дали еще 100 квартир

На сегодня министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечило жильем до 7900 семей шехидов и инвалидов войны.

Как сообщили в субботу Day.Az в министерстве, семьям шехидов и лицам, ставшим инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, предоставлено еще 100 квартир.

Из них 53 квартиры были приобретены в новых жилых зданиях в поселке Мамедли Абшеронского района, 47 - в жилом комплексе в поселке Говсан Сураханского района Баку.

В церемониях по предоставлению квартир приняли участие замминистра труда и социальной защиты населения Анар Керимов и руководитель Аппарата министерства Фуад Мусаев.

Было отмечено, что главой азербайджанского государства предпринимаются важные шаги по усилению социальной защиты населения. В соответствии с указаниями Президента Азербайджана все социальные программы, связанные с уязвимыми группами, будут полностью реализованы, а охват этих программ будет расширен.

В то же время успешно продолжается реализация программы обеспечения жильем семей шехидов и лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана. Из года в год растет число квартир, предоставляемых лицам из вышеуказанных категорий. К примеру, в 2018 году было предоставлено 626 квартир и частных домов, а в 2019 году - 934 квартиры и частных дома. По поручению главы государства, в этом году предусмотрена передача лицам из этой категории минимум 1500 квартир и частных домов, из которых сегодня было предоставлено еще 100 квартир. В целом из запланированных 1500 квартир и частных домов семьям шехидов и инвалидам войны уже предоставлены 300 квартир и частных домов.

В целом же лицам из этой категории на сегодня министерством предоставлено порядка 7900 квартир и частных домов.